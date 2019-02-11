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Далин вышел на третье место в истории НХЛ по очкам среди 18-летних защитников

Далин вышел на третье место в истории НХЛ по очкам среди 18-летних защитников
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» проиграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:3.

Защитник «Баффало» Расмус Далин отметился результативной передачей. В активе первого номера драфта НХЛ 2018 года стало 31 (6+25) очко в 55 матчах сезона при показателе полезности «+4». Шведский хоккеист вышел на третье место в истории лиги по результативности для 18-летних защитников, повторив результат Джима Беннинга и Дага Бодгера.

Рекорд принадлежит нынешнему главному тренеру «Сэйбрз» Филу Хаусли – 57 (17+40) очков, второе место у Бобби Орра – 38 (13+25) очков.

«Баффало» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

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