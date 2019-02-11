Третьяк: некоторые новички проявили себя блестяще, чего стоит один Коновалов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление национальной команды на Шведских хоккейных играх. Подопечные Ильи Воробьёва заняли второе место на третьем этапе Евротура, но при этом сохранили лидерство в общей таблице.



Турнирная таблица Еврохоккейтура-2018/19



«Во многом этапы Евротура существуют для того, чтобы проверять новых ребят. Уровень наших лидеров и так известен — многие из них являются олимпийскими чемпионами, имеют опыт больших побед в КХЛ, игр на чемпионатах мира, кто-то попробовал себя и в НХЛ. А на Шведских хоккейных играх штаб сборной совершенно правильно решил дать шанс хоккеистам, которые хорошо проявили себя в своих клубах.



Ребята показали себя на высоком международном уровне, увидели свои недочёты и теперь понимают, где надо прибавлять. При этом некоторые новички проявили себя блестяще. Чего стоит один Илья Коновалов, который в нынешнем сезоне и в клубе показывает себя во всей красе, а теперь продемонстрировал и в сборной, что у нас растёт отличный вратарь», — приводят слова Третьяка «Известия».

«Армейскую» тройку прорвало. Оценки сборной России Кузьменко снова сделал дубль, а Александр Кадейкин забил первый гол за сборную.