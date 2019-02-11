В «Салавате» объяснили, почему лидеры команды не полетят на Дальний Восток

Исполняющий обязанности генерального директора «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением о составе команды на дальневосточное турне.



«Сейчас команда активно готовится к последним матчам «регулярки» и плей-офф. Разумеется, для нас важны все матчи, особенно игры на вылет. Поэтому тренерский штаб, взвесив все за и против, оценив состояние хоккеистов, принял сбалансированное решение. Оно не нарушает ни одного пункта спортивного регламента, по которому мы имеем право привлечь в основной состав любого игрока системы клуба с двусторонним контрактом. Такая ситуация прогнозировалась нами ещё летом, когда верстался календарь регулярного чемпионата. И сейчас план тренеров поднять игроков из «молодёжки» и фарм-клуба на дальневосточный выезд приобрёл вполне резонные основания.



Второй дальневосточный выезд за последние три недели прилично ударит по здоровью игроков в преддверии плей-офф. Нам предстоит три игры через день. То есть за неделю хоккеистам дважды придётся проходить акклиматизацию: сначала на Дальнем Востоке, а затем после возвращения в Уфу. Вряд ли это поможет некоторым игрокам долечить старые травмы и подойти к играм плей-офф в оптимальном состоянии



Лидеры команды: Бурдасов, Кадейкин, Арзамасцев только что отыграли в сборной матчи Евротура. Их места займут молодые игроки нашей вертикали. То есть в том числе тренеры проверят ближайший резерв основной команды в деле. Например, планируем увидеть первую игру в КХЛ Даниила Тарасова – бронзового призера молодёжного чемпионата мира», — приводит слова Курносова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Восточные битвы за места в плей-офф. Превью недели КХЛ А вот в Западной конференции настоящая интрига еле жива.