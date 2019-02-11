Гуськов — о составе «Салавата»: стратегически правильно, но страдают болельщики

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о решении «Салавата Юлаева» взять на дальневосточный выезд резервный состав.

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«Салават Юлаев» всё сделал по регламенту. Однако от такого решения страдают болельщики, как уфимские, так и дальневосточные, которые хотят видеть на льду лучших. Они хотят посмотреть в деле тех же Бурдасова, Умарка и других лидеров. Хоккей интереснее со звёздами, нежели с молодёжью. Но, с другой стороны, у резервистов появляется определённый шанс заявить о себе, и это немаловажно. Стратегически «Салават» действует правильно, бережёт своих игроков перед плей-офф, давая им дополнительное время на восстановление, ведь задача на регулярный чемпионат уфимским клубом уже выполнена. Каждый строит свои планы, и руководители «Салавата» сделали такой выбор.

Влияние на рейтинг КХЛ? Когда составлялся календарь, никто не знал, как будут расположены команды в конце сезона, никто вперёд не смотрел, мотивированные будут соперники у аутсайдеров рейтинга или нет. Конечно, со стороны команд, которые борются за выживание, спортивная и мотивационная составляющие выходят на первый план. Но повторюсь, никто не знал, что будет такой расклад. У каждой команды свои планы, никто не смотрит, за что бьётся соперник, какие у него проблемы. Каждый ищет выгоду только для себя», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.