А. Тарасенко: Володя — лидер «Сент-Луиса» и не хочет терять позиции

Тренер «Сибири» Андрей Тарасенко, отец нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, поделился мнением о игре «блюзменов» и сына.



«Я бы не сказал, что игра «Сент-Луиса» совсем изменилась. После Нового года команда стала по-другому играть в атаке, более агрессивно. Может быть, до этого нужно было время, чтобы перестроиться под новую систему, игроки не совсем понимали, что просил тренер. А сейчас дошло — не может же команда измениться по взмаху волшебной палочки. Шли к этому, и начало получаться.



Отношение «скамейки» во время игры, после заброшенных шайб, радость за того, кто забил этот гол, — всё это изменилось точно. А Володя и был лидером команды, для него это всегда было важно. Никто не хочет терять свои лидерские позиции, у него это внутри с детства. Он всегда был капитаном или ассистентом капитана, это тоже о чём-то говорит. Очень важно, когда есть ощущение, что ты лидер. Но в то же время это и большая ответственность.



Надо всё время прогрессировать. Не зря он в последнем интервью сказал, что лидеров изучают соперники и нужно всё время придумывать что-то новое. Постоянно и я, и дедушка пытались до него это донести. Если бы хоккеист мог прогрессировать всегда, то я даже не знаю, в какой лиге он бы играл», — приводит слова Андрея Тарасенко официальный сайт телеканала 360.

Тарасенко не остановить! Хет-трик, 200 голов за карьеру и шесть побед подряд Владимир очень хочет в плей-офф.