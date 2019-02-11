«Автомобилист» — «Торпедо»: за 10 минут забито пять голов, Коварж заменён

Во втором периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо» зрители увидели большое количество шайб. За 10 минут соперники забили сразу пять голов, после шайбы Владимира Галузина ворота «Автомобилиста» покинул Якуб Коварж, заменённый на Андрея Макарова.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Мишарин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Гуркин — Вишневский, Доус — Литовченко — Секстон;

Егоршев — Лямин, Гареев — Грачёв — Голышев;

Галюк, Белоусов — Обидин — Чесалин, Рассейкин.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;

Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;

Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Смолин.