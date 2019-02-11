Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Спартак» — «Динамо» М: Миика Койвисто проведёт первый матч в 2019 году

«Спартак» — «Динамо» М: Миика Койвисто проведёт первый матч в 2019 году
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и московским «Динамо», который состоится сегодня, 11 февраля, на «ЦСКА-Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав гостей, оправившись от травм, вернулись защитник Миика Койвисто и нападающий Патрик Закриссон. Для финна эта игра станет первой в 2019 году.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Дыбленко – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Калинин – Григорьев, Талалуев – Злобин – Никонцев;
Осипов, Трунёв – Черных – Цыплаков, Легалин.

«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;
Пепеляев — Койвисто, Раисов — Закриссон — Ефремов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент