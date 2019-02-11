Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 февраля, начало игры — в 19:30 мск. В составе черноморского клуба впервые в сезоне выйдет на площадку Дмитрий Лугин.
ХК «Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Росен — Бочаров;
Пайгин — Воробьёв, Бакош — Коллинз — Архипов;
Хомицкий — Рыков, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Д. Александров, Капустин — Калетник — Шмелёв, Старков.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Ржепик;
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Комаров;
Романов — Кожемякин, Выглазов — Чернов — Гончаров.
ХК «Сочи» — «Витязь»: Лугин выйдет на лёд впервые в сезоне