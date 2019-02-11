Стали известны составы минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 февраля, начало игры — в 19:30 мск. Вратарь Александр Салак впервые попал в заявку «Локомотива» в 2019 году.
«Динамо» (Минск):
Карнаухов (Энрот);
Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко — Дроздов;
Евенко — Уиркош, Бут — Хауден — Пулккинен;
Блум — Бокун, Парфеевец — Ковыршин — Когалев;
Знахаренко, Китаров — Волков — Литвинов.
«Локомотив»:
Исаев (Салак);
Н. Аверин — Накладал, Апальков — Локтионов — Козун;
Кутузов — Кронвалль, Е. Аверин — Коротков — Санников;
Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;
Мисюль, Каюмов — Иванов — Коваленко, Кудрявцев.
«Динамо» Мн — «Локомотив»: Салак впервые в 2019 году оказался в заявке Ярославля