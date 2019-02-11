«Динамо» Мн — «Локомотив»: Салак впервые в 2019 году оказался в заявке Ярославля

Стали известны составы минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 февраля, начало игры — в 19:30 мск. Вратарь Александр Салак впервые попал в заявку «Локомотива» в 2019 году.



«Динамо» (Минск):



Карнаухов (Энрот);

Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко — Дроздов;

Евенко — Уиркош, Бут — Хауден — Пулккинен;

Блум — Бокун, Парфеевец — Ковыршин — Когалев;

Знахаренко, Китаров — Волков — Литвинов.



«Локомотив»:



Исаев (Салак);

Н. Аверин — Накладал, Апальков — Локтионов — Козун;

Кутузов — Кронвалль, Е. Аверин — Коротков — Санников;

Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;

Мисюль, Каюмов — Иванов — Коваленко, Кудрявцев.