Малкин вернулся к полноценным тренировкам в «Питтсбурге»

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к тренировкам с командой, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Марк Лазерус. Ранее россиянин тренировался в бесконтактном джерси.



Российский нападающий полноценно не тренировался с «пингвинами» с 31 января, когда он получил травму верхней части тела в драке с капитаном «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом. С тех пор он пропустил уже четыре матча.



Малкин в игре с «молниями» записал на свой счёт две результативные передачи. Он отдал 600 пасов за всю карьеру в НХЛ. Малкин стал четвёртым россиянином, достигшим подобного показателя в истории лиги. Ранее подобный результат преодолели Сергей Фёдоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Когда дерётся даже Кросби. «Питтсбург» без Малкина может не попасть в плей-офф А «Тампа» вошла в историю.