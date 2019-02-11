Найджел Доус набрал 65 очков в сезоне, установив новый личный рекорд

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус отметился 3 (1+2) очками во встрече с нижегородским «Торпедо» (6:5). На счету опытного форварда теперь 65 (27+38) баллов, он обновил личный рекорд «регулярок», установленный в сезоне-2016/17, — 63 очка.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали Артём Аляев и Евгений Грачёв. По-настоящему богатым на голы стал следующий игровой отрезок, за который было заброшено сразу семь шайб. У хозяев голами отметились Иван Вишневский, Дэн Секстон, Денис Бодров и Грачёв, оформивший дубль. У «Торпедо» шайбы забросили Антон Волченков, Кирилл Ураков и Владимир Галузин. На 51-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря голу Найджела Доуса. На 56-й минуте отрыв «Торпедо» сократил до минимума Денис Паршин, но отыграться гости не сумели.

«Автомобилист» одолел «Торпедо» и выиграл дивизион Харламова