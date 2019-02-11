Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки не вошли в тройку лучших.



Первой звездой стал голкипер клуба «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, выигравший все три матча недели и отразивший 95,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,31.



Второй звездой назван нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, записавший в актив 7 (4+3) очков в четырёх встречах и проведший 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели форвард «Чикаго Блэкхоукс» Дилан Строум, отметившийся 7 (2+5) баллами в трёх играх.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19