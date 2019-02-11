Буцаев: легионеры не играли в Челябинске, потому что у них не пришла форма

Главный тренер «Нефтехиммка» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:1).



«Прежде всего хочу поздравить ребят с победой. Интересная игра была. Наверное, начало было за хозяевами, но молодцы, смогли выстоять. В первом периоде сумели сравнять счёт, перевели игру в то русло, которое мы хотели видеть, забили ещё два гола. В третьем периоде соперник уже пошёл активно. Сумели удержать этот счёт.



Отсутствие легионеров? Здесь, наверное, несколько причин. Не прошло и 24 часов, как ребята сыграли последнюю игру. Три игры подряд, не знаю, насколько бы они были свежими. Но самая основная причина — у них не пришла форма», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.