Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Буцаев: легионеры не играли в Челябинске, потому что у них не пришла форма

Буцаев: легионеры не играли в Челябинске, потому что у них не пришла форма
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Нефтехиммка» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:1).

«Прежде всего хочу поздравить ребят с победой. Интересная игра была. Наверное, начало было за хозяевами, но молодцы, смогли выстоять. В первом периоде сумели сравнять счёт, перевели игру в то русло, которое мы хотели видеть, забили ещё два гола. В третьем периоде соперник уже пошёл активно. Сумели удержать этот счёт.

Отсутствие легионеров? Здесь, наверное, несколько причин. Не прошло и 24 часов, как ребята сыграли последнюю игру. Три игры подряд, не знаю, насколько бы они были свежими. Но самая основная причина — у них не пришла форма», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент