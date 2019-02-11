Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Немировски: не хочу говорить ничего плохого о хоккеистах «Торпедо»

Немировски: не хочу говорить ничего плохого о хоккеистах «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ХК «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (5:6).

«Игра была интересная и для болельщиков, и для тренера. Тяжёлая игра была. Нам очень нужна эта игра была сегодня, вели три раза в счёте. Просто давали сопернику играть шайбу у нас в зоне, неправильные решения принимали.

В третьем периоде уже начали играть, но было поздно. Нужно было начинать с первых минут. У нас осталось ещё четыре игры, и нам нужно исправлять ошибки. Будем работать. Не хочу ничего плохого говорить про хоккеистов нашей команды, верю, что можем исправить ошибки и вернуть игру, которую показывали раньше, когда играла вся команда. Сейчас очень важно восстановиться и готовиться к следующей игре, с «Локомотивом»», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент