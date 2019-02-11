Мартемьянов: то, чего «Автомобилист» добивается весь сезон, сегодня выстрелило

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Торпедо» (6:5).



«Благодарен команде за проявленный характер, отыгрывались постоянно. Сегодня неплохо играли на пятаке, голы хорошие забили с помехой и с добивания. То, чего мы весь сезон добиваемся, сегодня выстрелило. Были, конечно, и проблемы в обороне, показали весёлый хоккей, для болельщиков особенно. Одиннадцать голов не в каждой игре увидишь. По игре не скажу, что в атаке было плохо. Ну а в обороне, конечно, надо прибавлять. Поздравляю команду и болельщиков, дивизион сегодня выиграли. Так что на позитивной ноте.



Экспериментальная линия центров сегодня? Могу сказать, что звено Доус – Литовченко – Секстон со своей задачей справилось, забили три или четыре гола. В преддверии плей-офф у нас появился ещё один центральный, который может сыграть. А по парням, травмированные, болезни — это выбило, конечно, немного из колеи. Андрей Обидин сыграл нормально. Да, были ошибки, но он весь сезон практически играет с краю. Роль центрального нападающего очень ответственная, нужно там постоянно играть. Нормально, главное, выиграли.



Информация по травме Макарова? Пока нет, повезли в больницу, там будут делать снимок», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.