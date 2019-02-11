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Вадим Шипачёв установил рекорд «Динамо» по очкам в регулярном чемпионате КХЛ

Вадим Шипачёв установил рекорд «Динамо» по очкам в регулярном чемпионате КХЛ
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» в эти минуты проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Спартаком» (3:0, идёт второй период).

Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв отметился двумя результативными передачами. Благодаря этому Вадим добрался до отметки в 61 очко в нынешнем сезоне. Шипачёв установил рекорд московского «Динамо» по очкам за регулярный сезон КХЛ. Вадим побил достижение, которое ранее принадлежало шведу Маттиасу Вейнхандлю (60 очков, сезон-2009/10).

Напомним, в этой же игре Шипачёв и его партнёр по звену Кагарлицкий стали первой связкой в истории «Динамо», где каждый из игроков набрал по 60 очков за регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

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Шипачёв и Кагарлицкий стали авторами уникального достижения в истории «Динамо»
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