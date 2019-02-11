«Нью-Джерси» забрал Агостино с драфта отказов «Монреаля»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» забрал с драфта отказов «Монреаль Канадиенс» нападающего Кенни Агостино, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.



Напомним, согласно правилам НХЛ, хоккеиста может бесплатно забрать с драфта отказов любой клуб лиги в течение 24 часов.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний хоккеист принял участие в 36 встречах, сумев записать в актив 11 (2+9) баллов при показателе полезности «-1» и 26 минутах штрафного времени. В среднем Агостино проводил на льду около 11 минут за игру.



В фарм-клубе АХЛ на счету американского форварда 10 (4+6) очков при полезности «-5» в 12 встречах.



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