«Лос-Анджелес» обменял Нэйта Томпсона в «Монреаль»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» обменял нападающего Нэйта Томпсона и право выбора в пятом раунде грядущего драфта в «Монреаль Канадиенс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Стивен Уайно. Взамен «короли» получили право выбора в четвёртом раунде драфта НХЛ.



34-летний Томпсон принял участие в 53 встречах текущего регулярного чемпионата, сумев записать в актив 6 (4+2) баллов при показателе полезности "+3" и 17 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 13 минут за матч.



«Монреаль» сейчас сражается за место в плей-офф Кубка Стэнли и занимает пятое место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» играет неудачно и занимает 14-ю строчку Запада.