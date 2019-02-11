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«Локомотив» победил минское «Динамо», у 19-летнего Исаева дебютный «сухарь»

«Локомотив» победил минское «Динамо», у 19-летнего Исаева дебютный «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение во встрече с ярославским «Локомотивом», игра закончилась со счётом 0:3. Белорусский клуб проиграл четыре матча из пяти последних.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором подопечные Дмитрия Квартальнова сумели поразить ворота «Динамо» сразу трижды: авторами точных бросков стали Стаффан Кронвалль, Егор Коршков и Брэндон Козун, больше голов в игре зрители не увидели. Сухой матч в актив записал 19-летний голкипер «железнодорожников» Даниил Исаев, это его первый шат-аут в Континентальной хоккейной лиге.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
0 : 3
0:0, 0:3, 0:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Кронвалль (Козун, Апальков) – 28:32 (5x5), 0:2 – Коршков (Ильенко) – 31:36 (5x5), 0:3 – Козун (Апальков) – 33:26 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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