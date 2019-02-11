«Локомотив» победил минское «Динамо», у 19-летнего Исаева дебютный «сухарь»

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение во встрече с ярославским «Локомотивом», игра закончилась со счётом 0:3. Белорусский клуб проиграл четыре матча из пяти последних.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором подопечные Дмитрия Квартальнова сумели поразить ворота «Динамо» сразу трижды: авторами точных бросков стали Стаффан Кронвалль, Егор Коршков и Брэндон Козун, больше голов в игре зрители не увидели. Сухой матч в актив записал 19-летний голкипер «железнодорожников» Даниил Исаев, это его первый шат-аут в Континентальной хоккейной лиге.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19