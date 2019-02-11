«Сочи» отыгрался в концовке и одолел «Витязь» в овертайме

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке оказался сильнее подольского «Витязя», игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.



Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб, во втором периоде было забито три гола: у «Витязя» отметились Александр Никулин и Борна Рендулич, в составе «Сочи» точным броском отличился Егор Рыков. Подопечным Сергея Зубова удалось восстановить равновесие на табло на 59-й минуте, гол на свой счёт записал Сергей Шмелёв. В овертайме победу команде хозяев принёс гол Мартина Бакоша.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.