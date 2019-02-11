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«Сочи» отыгрался в концовке и одолел «Витязь» в овертайме

«Сочи» отыгрался в концовке и одолел «Витязь» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке оказался сильнее подольского «Витязя», игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб, во втором периоде было забито три гола: у «Витязя» отметились Александр Никулин и Борна Рендулич, в составе «Сочи» точным броском отличился Егор Рыков. Подопечным Сергея Зубова удалось восстановить равновесие на табло на 59-й минуте, гол на свой счёт записал Сергей Шмелёв. В овертайме победу команде хозяев принёс гол Мартина Бакоша.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 2
0:0, 1:2, 1:0, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Никулин (Макеев) – 22:02 (5x5), 0:2 – Рендулич (Никулин, Стасенко) – 34:28 (5x5), 1:2 – Рыков (Бочаров, Лугин) – 35:50 (5x5), 2:2 – Шмелёв (Бакош, Коллинз) – 58:57 (6x5), 3:2 – Бакош (Коллинз) – 61:28 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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