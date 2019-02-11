Фанат с сине-белой бородой, сейв Ерёменко шлемом. Яркие фото разгрома «Спартака»

11 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу в матче со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Счёт был открыт в концовке первого периода — заброшенную шайбу в актив записал защитник «Динамо» Илья Никулин. Второй период начался с двух голов гостей, авторами которых стали Владислав Михайлов и Дмитрий Кагарлицкий. На 34-й минуте «Спартак» размочил счёт усилиями Ильи Зубова. Вскоре Вадим Шипачёв вновь сделал разницу в три шайбы. На 48-й минуте голом отметился форвард «Динамо» Патрик Закриссон, установив окончательный счёт.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.