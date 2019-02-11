И. Воробьёв: у СКА достаточно травмированных ребят, работают врачи и тренеры

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (4:1). Специалист также рассказал о большом количестве травмированных хоккеистов.



«Начало было несколько скомканным, но это понятно, мы ребят подгрузили. Потом стали входить в игру, становилось всё лучше, красивые голы забили, зрителям понравились.



Патрик Херсли и Рома Рукавишников вернулись, это хорошо, но у нас ещё достаточно травмированных ребят. Работают врачи, тренеры по фитнесу и так далее. Некоторые игроки ближе к возвращению, а некоторых надо будет ещё подождать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА выиграл у «Северстали» после двух поражений

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