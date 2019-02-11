Разин: Гераськин на правах капитана поздоровался с Дацюком, ему было приятно

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча со СКА (1:4).



«Шикарная обстановка во дворце спорта, праздничная, приятно играть. Мы, команда «Северсталь», праздник не испортила, хороший хоккей был. СКА — с победой.



Буквально за два часа друг Гераськина, Трубачёв, заболел, мы решили, что перешивать уже сложно было. Шутка. Просто парень заслужил, он местный воспитанник. Поздоровался с Дацюком, думаю, ему приятно. Это решение тренерского штаба. О болезни Трубачёва узнали буквально за пять минут до собрания.



Коробов отыграл на ноль, значит, хорошо отыграл. Следующий матч будет послезавтра, надо дожить до этого», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.