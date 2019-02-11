Американский следж-хоккеист дисквалифицирован за допинг и лишён золота ОИ

Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал американского игрока в следж-хоккей Тайлера Кэррона за нарушение антидопинговых правил, сообщил пресс-релиз IPC.



В пробе американца, взятой на Паралимпийских играх в Пхёнчхане, обнаружен метадон, который входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ, в том числе во внесоревновательный период.



Кэррон отстранён на 18 месяцев, все его результаты, показанные в период с 12 марта 2018 года до сегодняшнего дня, аннулированы. Таким образом, Кэррон будет лишён золота ОИ, но на общий результат команды это не повлияет. В финале сборная США победила Канаду.



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