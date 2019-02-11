Апальков: игры со СКА и ЦСКА будут нужны «Локомотиву» перед плей-офф

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:0).



«Хорошая игра, здорово забили и, самое важное, не пропустили. Вратарь, конечно, нас подтащил. Красавчик, большое ему спасибо. Тяжелая игра после паузы, плотно готовились. Всё сложилось так, как мы хотели. Во втором периоде начали бросать, создавать моменты, пошли голы. «Динамо» подсело? Может, просто мы добавили?



Любые игры важны, не важно, сколько матчей остаётся до плей-офф. Свою игру нужно корректировать. Игры со СКА и ЦСКА в конце «регулярки»? Две очень сильные команды. Лидеры чемпионата. Будем настраиваться, выходить и биться на победу. Перед плей-офф эти игры нужны.



Мы с «Динамо» обменялись выездными победами? Все игры разные, так получилось. Здорово, что сейчас выиграли», — передает слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.