Крикунов: в паузу «Динамо» готовилось по советской системе, два раза в день

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги дерби со «Спартаком» (5:1).



«Первая игра после перерыва. У нас некоторые игроки были в сборных, большая часть тренировалась с командой. Начали мы не совсем чётко, 20 раз бросили по воротам и только восемь раз попали в створ. Потом наладилась игра, второй период провели лучше и выиграли — 3:1. В третьем уже доигрывали матч, начали тоже не очень хорошо, первую смену почти полностью в своей зоне провели. Потом уже более-менее доиграли матч.



Состояние сборников? А для них самый тяжёлый третий матч, первые два они хорошо играют. В сборной игра идёт чуть-чуть быстрее, им полегче здесь играть, поэтому первые две игры всё нормально с ними.



У Койвисто в начале матча была неправильная маска, менять пришлось с пластмассовой на железную. Дали им с Закриссоном войти в игру. Патрик вообще всего третий день катался. 90% матча пришлось в три звена провести.



В паузу готовились по старой советской системе, по два раза в день. Три дня отработали – день выходной. Перед этой игрой вчера была только одна ледовая тренировка», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.