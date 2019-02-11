Уланов: «Спартак» вышел поиграть в открытый хоккей, с «Динамо» так нельзя

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги московского дерби с «Динамо» (1:5).



«Видимо, сегодня не наш день. Первый период пять бросков, второй период – восемь. После двух периодов, когда бросаешь 13 раз, не настрой на победу. Очень многие игроки, на которых мы надеялись, практически не появились сегодня на площадке. Вышли поиграть в открытый хоккей. С «Динамо» нельзя так играть. Все мы прекрасно знаем, как изменилось «Динамо» в положительную сторону.



В третьем периоде мы сделали много бросков, но это были шаги отчаяния. Несколько игроков играли за олимпийскую сборную, кто-то за первую. Это не оправдание. Надеваешь форму – должен выходить и играть на 100—110 процентов. Очень многое не получалось, натыкались на забор, очень много потерь в средней зоне.



Благодарен нашим болельщикам, которые остались с нами до конца. Хочу извиниться за такую игру. Состояние Никонцева, который не доиграл матч? Его отправили делать снимок. Там прилично ему прилетело, надо отдать ему должное, что поймал бросок на себя. У нас мало в команде, кто бы пожертвовал собой. Замена Гудачека? Было принято решение, пара минут оставалась до конца периода. Но защитники должны помогать, подчищать. Первый бросок, всегда считается, — вратаря, а добивание – работа защитников», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.