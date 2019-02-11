Исаев: про хоккей с Салаком не разговариваем, подсказки — работа тренера

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:0), где он оформил дебютный «сухарь» в КХЛ.



«Хорошая игра, «сухарь» благодаря команде. Много блокированных бросков, много игры было в зоне атаки, спасибо большое пацанам и тренерам за доверие. Достаточно нелегко было сохранять тонус в ходе игры, просто стоял, ждал, пока соперники подъедут. Конечно, где-то подвигался, подтянулся, а так, ничего особенного.



Силы на концовку у нас остались, впереди тяжёлые игры, мы хотим занять третье место, нужно обгонять «Йокерит». Любая игра важная, надо выкладываться на максимум, стараться выиграть. Готова ли команда к плей-офф? Всё увидите в плей-офф.



Мой «сухарь» в 19 лет? Всё благодаря тренерам, подтягивают много молодых игроков, дали мне шанс. В игре с «Куньлунем» пацаны тоже помогли мне, хорошо сыграл. У нас достаточно молодая команда.



Помогает ли мне Салак советами? Особо про хоккей не разговариваем, обычно бытовые разговоры. Подсказки – работа тренера. Работаем с Александром, вот и всё», — передает слова Исаева корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.