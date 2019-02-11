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ЦСКА победил «Слован» благодаря хет-трику Капризова

ЦСКА победил «Слован» благодаря хет-трику Капризова
Хоккей / КХЛ

В Братиславе местный «Слован» потерпел поражение в матче с московским ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:4. Для «армейского» коллектива победа стала пятой подряд, они лидируют в общей таблице лиги.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, в концовке второй 20-минутки соперники обменялись точными бросками Егора Баранова и Сергея Андронова. На 42-й минуте подопечные Игоря Никитина вышли вперёд, заброшенную шайбу в актив записал форвард ЦСКА Кирилл Капризов. До конца встречи молодой хоккеист сумел отметиться ещё дважды, оформив хет-трик и установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 20:30 МСК
Слован
Братислава
1 : 4
0:0, 1:1, 0:3
ЦСКА
Москва
1:0 – Баранов (Чипчура, Шварны) – 36:43 (5x5), 1:1 – Андронов (Капризов, Скотт) – 37:51 (5x5), 1:2 – Капризов (Григоренко, Вей) – 41:19 (5x5), 1:3 – Капризов (Григоренко, Робинсон) – 44:42 (5x5), 1:4 – Капризов (Вей) – 50:06 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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