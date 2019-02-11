ЦСКА победил «Слован» благодаря хет-трику Капризова

В Братиславе местный «Слован» потерпел поражение в матче с московским ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:4. Для «армейского» коллектива победа стала пятой подряд, они лидируют в общей таблице лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в концовке второй 20-минутки соперники обменялись точными бросками Егора Баранова и Сергея Андронова. На 42-й минуте подопечные Игоря Никитина вышли вперёд, заброшенную шайбу в актив записал форвард ЦСКА Кирилл Капризов. До конца встречи молодой хоккеист сумел отметиться ещё дважды, оформив хет-трик и установив окончательный счёт.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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