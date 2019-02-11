Трунёв: против звена Шипачёва надо было сыграть пожёстче

Нападающий «Спартака» Максим Трунёв подвёл итоги московского дерби с «Динамо» (1:5).



«Стараемся настраиваться на всех одинаково, на победу. Проиграли, надо сделать правильные выводы и идти дальше, впереди плей-офф. Распределение пятого и шестого мест? Мы это не обсуждаем.



Легче играть с «Йокеритом», а не с «Локомотивом» в первом раунде? Почему вы так думаете? Игра на игру не приходится. Выйдем на «Локомотив» — будем играть с ними и настраиваться только на победу.



Против звена Шипачёва надо было сыграть жёстче, внимательнее. Забивать нужно больше, чтобы выигрывать в таких матчах. Все старались играть жёстко, по правилам. А там уже судья решает, по правилам или нет сыграл игрок», — передаёт слова Трунёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.