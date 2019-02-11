Шипачёв – о рекорде «Динамо» всех времён: суперэмоции, случайно всё получилось

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв после игры со «Спартаком» (5:1) прокомментировал свои рекорды.



«Хорошо, что забили свои моменты, в защите здорово сыграли, Ерёменко очень сильно помог. Я установил клубный рекорд всех времён? Играю в одной команде с хорошими ребятами, они мне помогли. Суперэмоции. Болельщики рады сегодня. Случайно всё у меня получилось. Посмотрим, как в плей-офф будет.



В сборную мы здорово съездили. Думаю, любой хочет выступать за национальную команду. Нам с Кагарлицким и Мироновым выпал такой шанс, чему мы рады.



Перед плей-офф главное, чтобы нам дали чуть-чуть отдохнуть и восстановиться. Уже готовимся к решающим матчам, сейчас делаем наработки, как будем там играть. Соперник не важен, как бог даст. Выходим выигрывать каждый матч, нам нужно остаться на том месте, которое сейчас занимаем», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.