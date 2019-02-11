Зубарев: у СКА было много ребят из «группы конкуренции», нам дали поиграть

Защитник петербургского СКА Андрей Зубарев поделился впечатлениями от выигрыша со счётом 4:1 в матче с череповецкой «Северсталью». Хоккеист «армейского» клуба отметил, что сегодня шанс получили игроки из «группы конкуренции».



«Первый гол нам забили после ошибки. Если ошибаешься, даёшь сопернику возможность использовать момент. Хорошо, что быстро отыгрались и восстановили паритет. В такой ситуации более приятно играть, голова по-другому думает.



Сегодня было много ребят в составе из, как у нас говорят, «группы конкуренции». Нам дали поиграть. Вот она и мотивация — просто играть в хоккей. И всё. А больше ничего не надо, если честно», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.