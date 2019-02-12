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«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: Овечкин забросил 38-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: Овечкин забросил 38-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Идёт первый период, счёт на данный момент ничейный – 1:1. В начале игрового отрезка в большинстве отличился капитан хозяев Александр Овечкин. Ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Овечкин является лидером в снайперской гонке (38 голов), опережая на пять шайб ближайших преследователей: Джона Тавареса («Торонто Мэйпл Лифс»), Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна («Чикаго Блэкхоукс»).

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова (1180 баллов).

Овечкин набрал 1180-е очко, став самым результативным россиянином в истории НХЛ
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