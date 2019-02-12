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«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: Кузнецов забросил 14-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: Кузнецов забросил 14-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Подходит к концу второй период, хозяева ведут со счётом 4:3. На 27-й минуте отличился российский нападающий Евгений Кузнецов, передача на счету Тома Уилсона. Также Кузнецов принял участие в ещё двух результативных атаках действующих обладателей Кубка Стэнли, выступив ассистентом.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Евгения 14 голов и 38 результативных передач в 50 матчах при показателе полезности «+6». В последних восьми встречах на его счету 14 (6+8) очков. В НХЛ в активе Кузнецова 317 баллов – 94 гола и 223 передачи в 390 матчах.

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