Овечкин вышел на 48-е место по количеству набранных очков в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» — 6:4.

Капитан хозяев Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка. Он вышел на 48-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, обойдя результат Рода Бриндамора (1184). Теперь на счету россиянина 1186 баллов – 645 голов и 541 результативная передача. На 47-й позиции Дино Сиссарелли (1200).

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. На счету легендарного канадца 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах регулярного чемпионата.

Овечкин является лидером в снайперской гонке текущего сезона (38 голов), опережая на пять шайб ближайших преследователей: Джона Тавареса («Торонто Мэйпл Лифс»), Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна («Чикаго Блэкхоукс»).