7 очков Кузнецова и Овечкина – в видеообзоре матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» — 6:4.

В составе победителей дубль оформил Евгений Кузнецов, также отличились Александр Овечкин, Бретт Коннолли, Кристиан Юус и Якуб Врана. У «королей» дубль на счету Остина Вагнера, по голу в активе Тайлера Тоффоли и Оскара Фантенберга.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

На счету Кузнецова также 2 результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве). У Овечкина 2 передачи, «+1» и 8 бросков за 16.21 (6.25 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+2», 2 минуты штрафа и блок-шот за 17.36.

На счету Ильи Ковальчука «-1» и 3 броска за 21.45 (3.44 – в большинстве).