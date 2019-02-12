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«Сан-Хосе» разгромил «Ванкувер», ворота которого защищал участник МЧМ-2019

«Сан-Хосе» разгромил «Ванкувер», ворота которого защищал участник МЧМ-2019
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Ванкувер Кэнакс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 7:2 в пользу подопечных Питера Дебура.

В составе победителей отличились Тимо Майер, Эвандер Кейн (дубль), Мелькер Карлссон, Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Джо Павелски. Шайбы «Кэнакс» на счету Бо Хорвата и Деррика Пульо.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 7
1:3, 0:3, 1:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Майер (Кутюр, Павелски) – 01:04 (5x5), 0:2 – Кейн (Кутюр, Браун) – 03:22 (5x5), 0:3 – Карлссон (Бёрнс, Гудроу) – 08:48 (5x5), 1:3 – Хорват (Петтерссон, Стечер) – 19:53 (5x5), 1:4 – Кейн (Карлссон, Гертл) – 24:36 (5x5), 1:5 – Гертл (Донской, Бёрнс) – 31:00 (5x5), 1:6 – Лабанк (Торнтон) – 37:30 (5x5), 2:6 – Пульо (Макуэн, Голдобин) – 52:06 (5x5), 2:7 – Павелски (Диллон, Хед) – 54:05 (5x5)

В составе «Ванкувера» дебютировал в НХЛ голкипер сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2019 года Майкл Дипьетро. Канадец отразил 17 бросков из 24. Российский нападающий Николай Голдобин отметился результативной передачей.

Легендарный форвард «Шаркс» Джо Торнтон отметился результативной передачей, которая стала для 39-летнего канадца 1050-й в карьере. Благодаря этому он вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по этому показателю, превзойдя результат Горди Хоу (1049).

Торнтон вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по голевым передачам
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