Отмашку Малкина рассмотрит дисциплинарный комитет НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде уверенно победил «Филадельфию Флайерз» — 4:1.

Российский нападающий Евгений Малкин вернулся в состав, после того как пропустил четыре встречи из-за травмы, однако не смог доиграть матч до конца, заработав матч-штраф. За пять минут до конца третьего периода он атаковал со спины нападающий «Филадельфии» Майкл Раффль, придержавший игрока «пингвинов» руками. Евгений, освободившись, сделал попытку отмахнуться клюшкой, но не попал по сопернику. За это Малкин получил удаление до конца матча.

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, в ближайшее время действия Малкина рассмотрит дисциплинарный комитет лиги. В качестве наказания может рассматриваться штраф или дисквалификация на один матч.

В ноябре 2018 года Малкин также получил матч-штраф за удар в голову нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джея Оши, но тогда лига приняла решение не применять дополнительных дисциплинарных мер.