Ковальчук: после ошибки «Лос-Анджелеса» игра была закончена

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:6).

«Думаю, после того как мы забили гол, у нас было несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт, но потом мы допустили ошибку. Они забили гол, после чего игра была закончена», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

На счету Евгения Кузнецова 2 гола и 2 результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве). У Александра Овечкина гол и 2 передачи, «+1» и 8 бросков за 16.21 (6.25 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+2», 2 минуты штрафа и блок-шот за 17.36. На счету Ильи Ковальчука «-1» и 3 броска за 21.45 (3.44 – в большинстве).