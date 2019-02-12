Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кузнецова и Овечкина, 25-е очко Голдобина

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие восемь представителей России.
На счету Евгения Кузнецова 2 гола и 2 результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве). У Александра Овечкина гол и 2 передачи, «+1» и 8 бросков за 16.21 (6.25 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+2», 2 минуты штрафа и блок-шот за 17.36. На счету Ильи Ковальчука «-1» и 3 броска за 21.45 (3.44 – в большинстве). Николай Голдобин сделал голевую передачу. 23-летний россиянин набрал 25-е (6+19) очко в сезоне. Евгений Малкин вернулся в состав после отсутствия в четырёх матчах из-за травмы. На его счету результативная передача, 10 минут штрафа, 4 броска в створ и блок-шот за 16.03 на льду. У Ивана Проворова показатель полезности «-3», 8 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 23.50. У Михаила Воробьёва 3 броска за 7.03.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|10
|4
|0
|1
|56%
|16.03
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|21.45
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+2
|+1
|0
|8
|0
|0
|-
|16.21
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|2+2
|+1
|2
|3
|0
|0
|69%
|16.49
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|11.48
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-3
|0
|8
|2
|1
|-
|23.50
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|2
|0
|0
|1
|-
|17.36
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|33%
|07.03