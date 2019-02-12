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Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кузнецова и Овечкина, 25-е очко Голдобина

Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кузнецова и Овечкина, 25-е очко Голдобина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие восемь представителей России.

На счету Евгения Кузнецова 2 гола и 2 результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве). У Александра Овечкина гол и 2 передачи, «+1» и 8 бросков за 16.21 (6.25 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+2», 2 минуты штрафа и блок-шот за 17.36. На счету Ильи Ковальчука «-1» и 3 броска за 21.45 (3.44 – в большинстве). Николай Голдобин сделал голевую передачу. 23-летний россиянин набрал 25-е (6+19) очко в сезоне. Евгений Малкин вернулся в состав после отсутствия в четырёх матчах из-за травмы. На его счету результативная передача, 10 минут штрафа, 4 броска в створ и блок-шот за 16.03 на льду. У Ивана Проворова показатель полезности «-3», 8 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 23.50. У Михаила Воробьёва 3 броска за 7.03.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+11040156%16.03
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-10300-21.45
Овечкин (н)«Вашингтон»1+2+10800-16.21
Кузнецов (н)«Вашингтон»2+2+1230069%16.49
Голдобин (н)«Ванкувер»0+1-10000-11.48
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-30821-23.50
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+22001-17.36
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+00030033%07.03
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