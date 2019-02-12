Итоги дня НХЛ для россиян: феерия Кузнецова и Овечкина, 25-е очко Голдобина

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие восемь представителей России.

На счету Евгения Кузнецова 2 гола и 2 результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве). У Александра Овечкина гол и 2 передачи, «+1» и 8 бросков за 16.21 (6.25 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+2», 2 минуты штрафа и блок-шот за 17.36. На счету Ильи Ковальчука «-1» и 3 броска за 21.45 (3.44 – в большинстве). Николай Голдобин сделал голевую передачу. 23-летний россиянин набрал 25-е (6+19) очко в сезоне. Евгений Малкин вернулся в состав после отсутствия в четырёх матчах из-за травмы. На его счету результативная передача, 10 минут штрафа, 4 броска в створ и блок-шот за 16.03 на льду. У Ивана Проворова показатель полезности «-3», 8 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 23.50. У Михаила Воробьёва 3 броска за 7.03.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 +1 10 4 0 1 56% 16.03 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -1 0 3 0 0 - 21.45 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+2 +1 0 8 0 0 - 16.21 Кузнецов (н) «Вашингтон» 2+2 +1 2 3 0 0 69% 16.49 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+1 -1 0 0 0 0 - 11.48 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -3 0 8 2 1 - 23.50 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +2 2 0 0 1 - 17.36 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 0 0 3 0 0 33% 07.03