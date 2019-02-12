Салливан: удивился матч-штрафу Малкина, он просто среагировал на удар по голове

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал удаление Евгения Малкина до конца матча за отмашку в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:1). За пять минут до конца третьего периода россиянина атаковал со спины нападающий «Филадельфии» Майкл Раффль, придержавший игрока «пингвинов» руками. Евгений, освободившись, сделал попытку отмахнуться клюшкой.

«Думаю, Джино просто среагировал, его били сзади по голове. Это была борьба двух игроков, и он среагировал. Я удивился, что Малкину выписали матч-штраф, потому что игрок не получил травмы, не было серьёзного контакта, но судьи посчитали иначе», — цитирует Салливана Pittsburgh Tribune Live.

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, в ближайшее время отмашку Малкина рассмотрит дисциплинарный комитет лиги. В качестве наказания может рассматриваться штраф или дисквалификация на один матч.