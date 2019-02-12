Ковальчук: не знаю, почему матч против Овечкина должен быть особенным

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о причинах поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:6).

«Мы создавали много моментов, надо просто их реализовывать и лучше действовать в обороне. Мы можем всей пятёркой играть у своих ворот, а соперник всё равно подбирает отскок. Такого допускать нельзя, но в целом мы провели хороший матч.

Не знаю, почему мой первый матч против Овечкина после возвращения в НХЛ должен быть особенным. Всегда хорошо сыграть против чемпионской команды. Они выиграли в прошлом году, и для любой команды, которая приезжает в Вашингтон, это важный матч. Сегодня мы сыграли друг против друга, и они были лучше меня. Теперь у меня есть ещё одна игра в Лос-Анджелесе», — цитирует Ковальчука LA Kings Insider.