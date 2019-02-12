Евгений Кузнецов стал главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. В трёх матчах приняли участие восемь представитель России.

Главной звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы и сделавший две голевые передачи в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (6:4). Также на счету Евгения показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 16.11 на льду (4.51 – в большинстве). Российский форвард выиграл 69% вбрасываний. Кузнецов стал самым результативным игроком дня.

Второй звездой дня признан голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей, отразивший 50 бросков в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн, оформивший дубль в игре с «Ванкувер Кэнакс» (7:2).