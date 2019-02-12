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Малкин: не думаю, что меня дисквалифицируют. Я же не разбил лицо Раффлю

Малкин: не думаю, что меня дисквалифицируют. Я же не разбил лицо Раффлю
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не ждёт дисквалификации за удаление до конца матча за отмашку в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

«Раффль? В лицо я ему не попал, если бы попал, то точно бы получил дисквалификацию. Я сыграл высоко поднятой клюшкой, но я же не разбил ему лицо. Не думаю, что меня дисквалифицируют», — заявил Малкин.

За пять минут до конца третьего периода россиянина атаковал со спины нападающий «Филадельфии» Майкл Раффль, придержавший игрока «пингвинов» руками. Евгений, освободившись, сделал попытку отмахнуться клюшкой. Как сообщается на официальном сайте НХЛ, в ближайшее время грубые действия Малкина рассмотрит дисциплинарный комитет лиги. В качестве наказания может рассматриваться штраф или дисквалификация на один матч.

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