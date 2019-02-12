Овечкин вышел на чистое 5-е место в НХЛ по очкам в большинстве среди европейцев

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» — 6:4.

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой при игре в большинстве. Благодаря этому Овечкин набрал 454 очка в большинстве за карьеру и стал пятым европейцем в истории лиги по этому показателю — впереди только Яромир Ягр (610), Никлас Лидстрём (590), Теэму Селянне (588) и родившийся в Словакии Стэн Микита (462). Александр превзошёл результат Матса Сундина.

Всего в этой игре Овечкин набрал 3 (1+2) очка. Он вышел на 48-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, обойдя результат Рода Бриндамора (1184). Теперь на счету россиянина 1186 баллов – 645 голов и 541 результативная передача. На 47-й позиции Дино Сиссарелли (1200).