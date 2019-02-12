Бьюгстад: Малкин делает то, чего не могут другие, всё время что-то придумывает

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Ник Бьюгстад поделился мнением об игре Евгения Малкина в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

«Смотреть, как он играет, — одно, а играть с ним — другое. Он делает то, чего не могут другие. Всё время что-то придумывает и исполняет. Хорошо, что он вернулся, с ним команда играет по-другому», — цитирует Бьюгстада официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий Евгений Малкин вернулся в состав после отсутствия в четырёх матчах из-за травмы. На его счету результативная передача, 10 минут штрафа, 4 броска в створ и блок-шот за 16.03 на льду. За пять минут до конца третьего периода Малкин был удалён до конца матча. Россиянина атаковал со спины нападающий «Филадельфии» Майкл Раффль, придержавший игрока «пингвинов» руками. Евгений, освободившись, сделал попытку отмахнуться клюшкой.