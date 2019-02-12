Коваленко: профсоюз игроков КХЛ предлагал узаконить аренду

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о проблеме перехода молодых игроков во взрослый хоккей.

«Посмотрите на молодёжную сборную России, которая на последнем чемпионате мира завоевала бронзу. Пару месяцев назад за неё болела вся страна, но турнир в Канаде завершился, и многие ребята из той сборной шанса в КХЛ не получают, постепенно уходят в тень. По всем линиям — вратари, защитники, нападающие. По сути, в КХЛ играет только одна пятёрка, тогда как из нашей „молодёжки“-1990 на высший уровень вышло 90% юниоров.



Между тем в 19-20 лет самое главное — игровая практика на высшем уровне. Присел на несколько месяцев в запас, потерял уверенность — пустил под откос карьеру. Поэтому если мы хотим оставлять молодых игроков в России, то обязаны прежде всего давать им реальные шансы в КХЛ, в той же лиге чемпионов, в сборной. Кстати, радует, что Слепца, Денисенко и Кочеткова пригласили на Шведские игры, это плюс от национальной команды.

Наш профсоюз уже предлагал свои варианты, например узаконить аренду и учитывать число молодых воспитанников в рейтинге каждого клуба. Пару лет назад на рабочей группе КХЛ под руководством Вячеслава Фетисова звучало предложение за каждый проведённый матч мотивировать молодых бонусами в будущем контракте — условно плюс 30, 50 или 100 тысяч рублей за каждую игру в МХЛ, ВХЛ или соответственно в КХЛ. Таким образом, с одной стороны, молодых сразу не баловали деньгами, с другой — финансово привязывали к нашему чемпионату, инвестировали в их будущее», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.