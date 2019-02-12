Депутат Дегтярёв: в НХЛ заманивают ребят из России деньгами и кормят на убой

Председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв рассказал, какие преимущества КХЛ должны помочь удержать российских хоккеистов от переезда в Северную Америку.

«Большие вливания идут от спонсоров многим клубам. В принципе работа идёт. Но надо понимать, что американцы сто лет развивают эту лигу, а мы жили всё-таки в советской России, в другой реальности. Сегодня 17-18-летние ребята уезжают в НХЛ именно потому, что их первый год очень обильно заманивают деньгами и кормят, так сказать, на убой. Но и здесь есть очень большая разница. В Америке хоккеисты сами оплачивают тренеров по общефизической подготовке, каких-то узконаправленных тренеров, сами занимаются своим здоровьем, платят налоги в 40-50%, страховки. Когда мы говорим о больших зарплатах в НХЛ, любой молодой хоккеист должен отдавать себе отчёт, что 2/3 он будет отдавать на налоги, тренеров.



В КХЛ расширяется география. В последние годы в КХЛ появились и европейские клубы, китайские клубы. Сейчас идёт процесс с Францией, то есть французские клубы ожидаются. Чему стоит поучиться у НХЛ? Многие наши клубы не так грамотно работают с болельщиками, с сувенирной продукцией: с продвижением бренда. Ведь любой спортклуб – это бренд. И здесь нужно больше профессиональных менеджеров», – цитирует Дегтярёва телеканал «Звезда».