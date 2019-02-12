«Амур» — «Салават»: гости отыгрались с 0:2 за две минуты

В третьем периоде матча хабаровского «Амура» и уфимского «Салавата Юлаева» команде гостей удалось забросить две шайбы за две минуты. Голы Владислава Лукина и Георгия Бусарова восстановили равновесие на табло, счёт в матче стал 2:2.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Амур»:
Лангхаммер (Аликин);
Йордан — Камалов, Голубев — Рассказов— Зогорна;
Коларж — Атюшов, Горшков — Пьянов — Лазарев;
Кондратьев — Грбас, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Дедунов;
Величкин— Кузнецов— Файзуллин.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Тарасов);
Терещенко — Семёнов, Майоров— Бурмистров— Шэн;
Сергиенко— Коледов, Рыбин— Бусаров— Солодухин;
Цулыгин — Гареев, Лукин— Кузьмин— Чебыкин;
Елизаров — Петрищев, Скориков — Бобылёв — Пачин.