«Амур» — «Салават»: гости отыгрались с 0:2 за две минуты

В третьем периоде матча хабаровского «Амура» и уфимского «Салавата Юлаева» команде гостей удалось забросить две шайбы за две минуты. Голы Владислава Лукина и Георгия Бусарова восстановили равновесие на табло, счёт в матче стал 2:2.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Амур»:



Лангхаммер (Аликин);

Йордан — Камалов, Голубев — Рассказов— Зогорна;

Коларж — Атюшов, Горшков — Пьянов — Лазарев;

Кондратьев — Грбас, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Дедунов;

Величкин— Кузнецов— Файзуллин.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Тарасов);

Терещенко — Семёнов, Майоров— Бурмистров— Шэн;

Сергиенко— Коледов, Рыбин— Бусаров— Солодухин;

Цулыгин — Гареев, Лукин— Кузьмин— Чебыкин;

Елизаров — Петрищев, Скориков — Бобылёв — Пачин.