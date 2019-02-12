Марек Лангхаммер установил клубный рекорд «Амура» по сухой серии — 175 минут

Голкипер хабаровского «Амура» Марек Лангхаммер пропустил гол в третьем периоде встречи с «Салаватом Юлаевым». Таким образом, сухая серия вратаря прервалась на отметке в 175 минут и 6 секунд — это клубный рекорд хабаровского клуба.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Амур»:



Лангхаммер (Аликин);

Йордан — Камалов, Голубев — Рассказов— Зогорна;

Коларж — Атюшов, Горшков — Пьянов — Лазарев;

Кондратьев — Грбас, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Дедунов;

Величкин— Кузнецов— Файзуллин.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Тарасов);

Терещенко — Семёнов, Майоров— Бурмистров— Шэн;

Сергиенко— Коледов, Рыбин— Бусаров— Солодухин;

Цулыгин — Гареев, Лукин— Кузьмин— Чебыкин;

Елизаров — Петрищев, Скориков — Бобылёв — Пачин.