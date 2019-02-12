Голкипер хабаровского «Амура» Марек Лангхаммер пропустил гол в третьем периоде встречи с «Салаватом Юлаевым». Таким образом, сухая серия вратаря прервалась на отметке в 175 минут и 6 секунд — это клубный рекорд хабаровского клуба.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Амур»:
Лангхаммер (Аликин);
Йордан — Камалов, Голубев — Рассказов— Зогорна;
Коларж — Атюшов, Горшков — Пьянов — Лазарев;
Кондратьев — Грбас, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Дедунов;
Величкин— Кузнецов— Файзуллин.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Тарасов);
Терещенко — Семёнов, Майоров— Бурмистров— Шэн;
Сергиенко— Коледов, Рыбин— Бусаров— Солодухин;
Цулыгин — Гареев, Лукин— Кузьмин— Чебыкин;
Елизаров — Петрищев, Скориков — Бобылёв — Пачин.
Марек Лангхаммер установил клубный рекорд «Амура» по сухой серии — 175 минут